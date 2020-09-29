Семья из Подмосковья подпольно торговала сильнодействующими препаратами без рецепта

В подмосковной Коломне задержали семью из четырех человек, незаконно занимавшуюся продажей сильнодействующих лекарственных препаратов без рецепта. В семейном бизнесе участвовали мать, отец, двое сыновей и их общая знакомая, работавшая в одной из аптек.
Она поставляла лекарства матери семейства, а отец и сыновья занимались сбытом. Среди запрещенной продукции были обнаружены глазные капли "Тропикамид", способные вызвать зависимости, а также препарат от эпилепсии "Лирика" и анальгетик "Золдиар". По оценке правоохранителей, доход от семейного бизнеса составлял 30-50 тысяч рублей в день. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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