На Варшавском шоссе в ДТП погиб человек

В российской столице случилось серьезное ДТП. Уточняется, что на Варшавском шоссе столкнулись две машины.
В результате случившегося погиб мужчина. Обстоятельства случившегося уточняются, на месте ЧП работают специалисты.
Актриса рассекретила проект памятника
Артисты нежно обнимались
Раиса Рязанова порассуждала о загробной жизни
Девушка вот-вот родит
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Крым Украинский
Мужики перевелись
Почему люди обижают животных?
Сочи это Россия
Россия тихо идёт к коммунизму.
Кфс или Макдоналдс ?