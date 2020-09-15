В Москве баржа повредила Крымский мост

В российской столице произошел инцидент. Пролет Крымского моста повредила баржа с краном.
По данным СМИ, несущие конструкции не пострадали. Специалистам предстоит устранить повреждения, которые не несут никакой опасности.
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