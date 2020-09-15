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В Подмосковье самолет совершил жесткую посадку после обстрела с земли

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В подмосковной деревне Шевлино Солнечногорского района совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пилот был вынужден приземлиться, поскольку его воздушное судно обстреляли с земли.

В результате инцидента никто не пострадал. По словам летчика, он находился на высоте около ста метров, когда услышал стрельбу и увидел мужчину с оружием в руках. Вскоре он почувствовал несколько ударов по фюзеляжу и решил экстренно приземлиться. Личность стрелка уже установили, полиция выясняет его мотивы, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Автор: 15 сентября 2020, 13:52 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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