Жуткое смертельное ДТП в Алтайском крае: погибли три человека

Смертельная авария унесла жизни троих человек неподалеку от Барнаула. При столкновении двух иномарок погибли оба водителя и пассажир одной из машин.

Инцидент произошел во вторник утром на 41-м километре трассы от Барнаула до границы с Казахстаном. Точная причина происшествия неизвестна, но очевидцы утверждают, что произошло лобовое столкновение на скорости. Это могло случиться, если один из автомобилей выехал на встречную полосу. Все трое погибших скончались до приезда медиков, сообщает телеканал "360".