В центре Москвы в бытовке нашли труп мужчины

В центре российской столицы обнаружили тело мужчины. Уточняется, что труп находился в бытовке.
По факту случившегося организована проверка. Специалистам предстоит выяснить причину смерти мужчины.
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