В Москве мотоциклист упал с эстакады при выезде на ТТК

На юге российской столицы произошла серьезная авария. Уточняется, что мотоциклист наехал на бетонное ограждение и упал с эстакады.
Пострадавшего госпитализировали с переломами. Обстоятельства и подробности случившегося выясняются.
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