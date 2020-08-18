В Москве толпа строителей избила мужчину

На юго-востоке Москвы рабочие не поделили дорогу, а вместо диалога решили разобраться на кулаках. Уточняется, что мужчины накинулись на водителя газели.
Злоумышленники стали закидывать машину камнями, после этого достали оппонента из автомобиля и продолжили избивать. Пострадавшего доставили в больницу. Шестеро из зачинщиков уже задержаны, остальные участники успели разбежаться.
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