В Москве толпа строителей избила мужчину

На юго-востоке Москвы рабочие не поделили дорогу, а вместо диалога решили разобраться на кулаках. Уточняется, что мужчины накинулись на водителя газели.

Злоумышленники стали закидывать машину камнями, после этого достали оппонента из автомобиля и продолжили избивать. Пострадавшего доставили в больницу. Шестеро из зачинщиков уже задержаны, остальные участники успели разбежаться.