В Москве 92-летний мужчина умер после ожога борщевиком

В Москве после госпитализации умер 92-летний гражданин. Житель Зеленограда получил ожоги, прикоснувшись к борщевику.
По данным "Царьграда", попытки медиков спасти мужчину оказались тщетны. Специалисты напомнили, что борщевик представляет большую опасность для человека.
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