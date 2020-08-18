В Москве 92-летний мужчина умер после ожога борщевиком

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В Москве после госпитализации умер 92-летний гражданин. Житель Зеленограда получил ожоги, прикоснувшись к борщевику.

По данным "Царьграда", попытки медиков спасти мужчину оказались тщетны. Специалисты напомнили, что борщевик представляет большую опасность для человека.