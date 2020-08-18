При пожаре в девятиэтажном доме в Москве погиб человек

Минувшей ночью на севере Москвы произошел пожар в девятиэтажном доме, расположенном на проезде Кадомцева. Один человек погиб.
Очаг возгорания находился на пятом этаже. Пламя охватило 12 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия огнеборцы успели спасти одного человека с помощью выдвижной лестницы. С пожаром удалось справиться, но его причина остается неизвестной, передает RT.
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