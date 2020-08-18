Якутский школьник случайно застрелил 11-летнего товарища из ружья

В якутском селе Сунтар в воскресенье, 16 августа, погиб 11-летний ребенок, получивший огнестрельное ранение. Его случайно застрелил товарищ, с которым они играли на автостоянке.
Дети нашли незапертый УАЗ, в салоне которого лежало ружье. Один из ребят решил воспользоваться случаем и пострелять, но игра закончилась трагедией. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает РИА ФАН.
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