В Токио 79 человек скончались из-за жуткой жары

В Токио с начала августа не менее 79 человек скончались из-за жары. Температура воздуха в столице Японии поднялась выше +35.
СМИ сообщают, что большинство погибших – люди преклонного возраста. Многие из них умерли в собственных домах, не оборудованных кондиционером. Власти призывают граждан принимать меры для защиты от солнечных и тепловых ударов, передает телеканал "360".
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