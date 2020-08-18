В Токио 79 человек скончались из-за жуткой жары

В Токио с начала августа не менее 79 человек скончались из-за жары. Температура воздуха в столице Японии поднялась выше +35.

СМИ сообщают, что большинство погибших – люди преклонного возраста. Многие из них умерли в собственных домах, не оборудованных кондиционером. Власти призывают граждан принимать меры для защиты от солнечных и тепловых ударов, передает телеканал "360".