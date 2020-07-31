Взрыв автозаправки в Краснодарском крае: трое в тяжелом состоянии

На территории газовой автозаправочной станции, расположенной на въезде в станицу Васюринская в Краснодарском крае произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали трое человек.
Как сообщают СМИ, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают экстренные службы.
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