В Москве мошенник похитил у директора кафе два миллиона рублей

В Москве мошенник похитил у директора кафе почти два миллиона рублей. Уточняется, что злоумышленник взял у потерпевшего денежные средства под расписку якобы для поставки партии медицинских масок.
Сообщается, что услуга оказана не была. Теперь правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
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