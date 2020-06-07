Сыровар Олег Сирота стал жертвой кражи

Днем 29 мая неустановленный злоумышленник проник в помещение офиса по ремонту техники, откуда тайно похитил ноутбук Apple MacBook Pro 16. Как оказалось, гаджет стоимостью в 232 990 рублей принадлежал известному российском фермеру и предпринимателю Олегу Сироте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Обстоятельства случившегося устанавливаются. Принадлежащую сыровару технику разыскивает полиция.
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