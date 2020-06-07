В Эстонии во время перестрелки убили двух человек

В результате стрельбы возле одной из заправок в Пярнуском уезде Эстонии погибли два человека, еще несколько получили ранения. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Subaru устроил ДТП возле заправочной станции, однако с места происшествия скрылся.
Позже он вернулся туда и открыл стрельбу по мотоциклисту – тот погиб. Также преступник обстрелял автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и двое маленьких детей. От полученных травм женщина скончалась, а мужчина с детьми попал в больницу.
Сам стрелок скрылся в лесу. Около полусотни правоохранителей окружили массив, чтобы его поймать. Преступник стрелял в сторону полиции, однако позже сдался им без сопротивления.
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