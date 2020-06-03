При пожаре в Боткинской больнице погиб человек

В Инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге произошел сильный пожар. Сообщается об одном погибшем.
Возгорание произошло утром 3 июня. На месте работают пожарные, врачи и полицейские. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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