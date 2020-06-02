В Шереметьево задержали пьяного дебошира

Задержание 49-летнего мужчины, прибывшего в столичный аэропорт Шереметьево из Калининграда 31 мая, попало на видео. По данным Пятого канала, во время полета пассажир, будучи в нетрезвом состоянии, закурил сигарету.

Для составления протокола об административном правонарушении после приземления на борт поднялись сотрудники полиции. Мужчина на появление стражей порядка отреагировал агрессивно, оттолкнул одного из них и попытался прорваться к выходу. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти".