В Подмосковье мальчик упал с дерева на железный прут

В подмосковном поселке Рыболово трехлетний мальчик упал с дерева на торчащий из земли железный прут. Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.
Врачам не удалось спасти мальчика. По факту случившегося проводится проверка, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Обстоятельства трагедии выясняются.
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