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Происшествия

Жителя Подмосковья избили и ограбили в лесу

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В Московской области полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной версии, трое злоумышленников напали на жертву в лесу возле поселения Рыболовское. Они жестоко избили мужчину и украли у него 241 тысячу рублей, передает "Москва 24".

Автор: 8 мая 2020, 09:34 Источник: Агентство "Москва" • •Надежный источник

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