Жителя Подмосковья избили и ограбили в лесу

В Московской области полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на местного жителя. Возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии, трое злоумышленников напали на жертву в лесу возле поселения Рыболовское. Они жестоко избили мужчину и украли у него 241 тысячу рублей, передает "Москва 24".
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