На западе Москвы эвакуировали школу из-за задымления

Во вторник, 25 февраля, на западе Москвы очевидцы сообщили о задымлении в одной из школ. Прибывшие спасатели вывели из здания около 50 человек.

Как сообщает "Вечерняя Москва", в ходе осмотра возгорания не было зафиксировано. После проверки людям разрешили вернуться в школу.

