В центре Москвы у мужчины украли часы за полмиллиона рублей

Утром 22 февраля в центре Москвы злоумышленники похитили у мужчины дорогие часы и мобильный телефон, передает "Комсомольская правда".
По словам потерпевшего, трое незнакомцев подошли к нему и стали агрессивно себя вести: кричать и толкаться. Затем они сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
После инцидента мужчина обнаружил пропажу часов Montblanc за 500 тысяч рублей, а также телефона iPhone XS, сообщает НСН. Общая сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей.
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