Бывшего министра здравоохранения Омской области нашли мертвым близ деревни

Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев был найден мертвым неподалеку от деревни Соляное в Черлакском районе. Рядом с трупом обнаружили перевернутый снегоход, передает телеканал "360".
Следователи сообщили, что Ерофеева начали искать после заявления его супруги. Выяснилось, что политик любил кататься в этих местах на снегоходе. По данным некоторых СМИ, во время одного из таких заездов он и погиб. Точная причина смерти экс-министра станет известна по результатам экспертизы. Напомним, что Юрий Ерофеев возглавлял региональный Минздрав с 2002 по 2012 год.
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