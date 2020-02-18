Под Москвой скончался знаменитый академик

Умер профессор, академик медицинских наук СССР Владимир Матюхин. Он скончался 13 февраля в своем доме в селе Юдино Одинцовского района Подмосковья.
Стоит отметить, что Матюхин прославился как известный физиолог. Он написал более 240 научных работ, в том числе семь монографий. По данным НСН, после событий на Чернобыльской АЭС Матюхин в 1988 году основал в Белоруссии Институт радиационной медицины, который занимался изучением эколого-радиационных проблем человека.
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