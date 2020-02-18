В Вологде полицейский выстрелил в собаку и запинал ее ногами

В Вологде участковый выстрелил собаке в голову, после чего стал пинать животное ногами. Травмированное животное сейчас находится в ветеринарной клинике. О произошедшем рассказали участники группы "Велес" Общество защиты животных в Вологде" во "Вконтакте".
Как утверждают зоозащитники, сначала правоохранитель выстрелил в собаку из табельного оружия, после чего стал пинать ее для того, чтобы забрать пулю. "По факту пуля почти ничего не задела. А вот удары в шею, голову, живот нанесли катастрофический вред здоровью", – приводит сообщение телеканал "360".
В пресс-службе регионального УМВД рассказали свою версию событий. По словам представителей, одна из жительниц Вологды пожаловалась на агрессивное животное. Прибывший на место участковый не нашел хозяев собаки и решил обезвредить ее при помощи пистолета, передает вести35.рф.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
ЛИОНУ на мыло
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?