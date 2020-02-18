В Подмосковье иностранца убили лопатой

В Балашихе найдено тело мужчины с открытой раной головы. По предварительной версии, его убили лопатой.
Мужчина был гражданином Сербии. Он приехал в Россию 10 февраля и жил в бытовке. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются, передает Пятый канал.
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