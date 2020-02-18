Пьяный мужчина угрожал пистолетом работникам московского бара

В центре столицы пьяный посетитель угрожал оружием персоналу бара. Инцидент произошел вечером 17 февраля, сообщает агентство "Москва".
Сотрудники заведения вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали дебошира и изъяли у него травматический пистолет. Позже выяснилось, что у мужчины было разрешение на хранение и ношение оружия, передает "Москва 24".
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