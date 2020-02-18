Гибель автора музыки к сериалу "Бригада" попала на видео

Гибель российского композитора Андрея Иванова в Австралии попала на видео. Жуткие кадры опубликовало английское издание Daily Mail.
В ролике музыкант с женой стоят на скалах. Внезапно их накрывает большая волна и уносит в океан.
Как сообщает телеканал "360", супруга Иванова смогла отплыть на безопасное расстояние и позвала на помощь. Композитор ударился о скалы и скончался от полученных травм.
Напомним, что Андрей Иванов работал на радиостанции Maximum. Он был создателем музыкального проекта Triplex, который занимался записью саундтреков к российским фильмам и сериалам. Самой известной его работой стала музыка к "Бригаде".
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