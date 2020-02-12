Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда

Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить суицид в зале Чертановского суда Москвы. Информацию подтвердил его адвокат. "Скорее всего, он скончался", – цитирует его РБК.
Напомним, Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у экс-замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Он находился под подпиской о невыезде до оглашения приговора.
Как сообщает телеграм-канала Mash, бывший начальник управления ФСИН был серьезно болен. Врачи диагностировали у Свиридова четвертую стадию рака.
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