В Москве толпа пьяных дебоширов избила полицейских

В Москве правоохранительных органов подверглись нападению. По данным прессы, полицейские пытались разнять пьяных дебоширов, но попали под удар.
Несмотря на неожиданную агрессию со стороны злоумышленников, нападавших все-таки удалось задержать. По факту случившегося проводится проверка, передает РИА ФАН.
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