Актриса театра "Фестиваль" стала жертвой мошенников

Актриса сериала "Тайны следствия" написала заявление в полицию. По словам артистки Натальи Индейкиной, злоумышленники похитили с ее банковского счета крупную сумму. Речь идет о десятках тысяч рублей.
По данным Пятого канала, неизвестные оформили на Индейкину кредит. По факту случившегося проводится расследование.
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