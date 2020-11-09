В Москве мигрант избил врача коронавирусной бригады

Врач коронавирусной бригады пострадал после того, как приехал на вызов в один из домов на улице Корнейчука на севере Москвы, передает "Царьград". Он должен был выписать предписание живущему там мигранту, однако тот забаррикадировал дверь и требовал от врача предъявить документы.
Позже врач решил обратиться в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов мигрант объяснил, что всего лишь хотел узнать имя специалиста, с которым имел дело, а также в какой поликлинике тот работает.
По итогам этого общения медик получил ушибы, кровоподтеки и ссадины. Проверка по факту произошедшего продолжается.
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