Под Воронежем солдат-срочник убил двух человек

В Воронежской области срочник убил двух сослуживцев и сбежал. ЧП случилось на территории военного аэродрома "Балтимор".
Как сообщает телеграм-канал Baza, жертв может быть больше. В настоящее время беглеца разыскивают полицейские. Отмечается, что он сбежал с оружием.
Популярные темы форума
Вы за Байдена или за Трампа?
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Кому на Руси жить хорошо?
Порем своего сына.
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Какие мужчины
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы бы разрешили себя покрыть?