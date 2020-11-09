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Происшествия

Под Воронежем солдат-срочник убил двух человек

прочитано 158 раз

В Воронежской области срочник убил двух сослуживцев и сбежал. ЧП случилось на территории военного аэродрома "Балтимор".

Как сообщает телеграм-канал Baza, жертв может быть больше. В настоящее время беглеца разыскивают полицейские. Отмечается, что он сбежал с оружием.

Автор: 9 ноября 2020, 09:18 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Спасите нас пожалуйста! Я вдова с двумя маленькими детьми и вынуждена попросить помочь нам всех неравнодушных людей! Совсем недавно скончался мой супруг, при жизни инвалид. На похороны пришлось собирать у соседей, т.к. накоплений не было. На сегодняшний день я и двое моих деток голодаем, их не во что одеть и обуть, а хозяин квартиры наcтаивает на выселении, если мы не найдем деньги в ближайшие дни. Все что у меня есть - карточка Сбербанка 2202 2019 0902 8082, принадлежит она мне, Ирине Геннадьевне. Помогите, у нас дома нет даже хлеба. Пусть Господь благословит вас за поддержку!!!
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