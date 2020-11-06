В Москве избили футболиста

Возле входа на станцию "Рижская" Калужско-Рижской (оранжевой) линии Московского метрополитена был избит футболист Ален Аскеров, передает "Царьград". Спортсмена доставили в больницу. По словам врачей, у него зафиксировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сам молодой человек рассказал, что знает нападавших. Однако он отказался называть их имена. Более того, он не стал даже подавать заявление в полицию.
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