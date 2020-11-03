В Москве грабитель выстрелил женщине в лицо и украл у нее мобильник с деньгами

Житель Подмосковья совершил тяжкое преступление в российской столице. Стало известно, что злоумышленник выстрелил в лицо женщине, после чего похитил у потерпевшей мобильник и крупную сумму денег.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", преступник уже задержан. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
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