Умер известный российский архитектор Владимир Попов

Стало известно, что скончался российский архитектор Владимир Попов. В прессе пишут, что он не дожил до своего 92-летия.
На трагическое известие отреагировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает RT. Политик отметил, что Попов внес неоценимый вклад в облик и развитие северной столицы.
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