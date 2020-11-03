В Москве мужчина с двумя гранатами пришел к отделению полиции

В российской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что к одному из отделений полиции подошел подозрительный гражданин, у которого, как выяснилось, было при себе две гранаты.
По данным телеканала "360", мужчину задержали. Правоохранители занимаются выяснением того, зачем он хотел пронести гранаты в отделение полиции.
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