При крушении катера в Анталье погиб россиянин

У берегов Аланьи в провинции Анталья на юго-западе Турции опрокинулся прогулочный катер с 32 туристами на борту. В трюме затонувшего судна спасатели обнаружили тело гражданина России, передает RT. Сообщается, что остальные туристы не пострадали – их высадили на ближайшую отмель дожидаться экстренных служб. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Популярные темы форума
Предупреждали !
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Ляшки натирают
Дети или муж?
в России хуже чем в Африке
женщина или мужчина?