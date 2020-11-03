Спустя три дня: в Турции из-под завалов достали живого ребенка

В городе Измир на западе Турции, серьезно пострадавшем от прошедшего недавно землетрясения, продолжаются работы по разбору завалов. Под обломками одного из домов спасатели обнаружили трехлетнюю девочку, передает "Царьград". Прежде чем его спасли ребенок провел в замкнутом пространстве порядка 65 часов.
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