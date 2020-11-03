При пожаре на станции сжиженного газа погибли люди

На станции сжиженного природного газа в городе Бэйхай в автономном районе Гуанси-Чжуан на юге Китая произошел пожар. По предварительным данным, жертвами ЧП стали пять человек, передает Общественная служба новостей. Также сообщается о трех пострадавших в тяжелом состоянии. Еще один человек значится как пропавший без вести. Причины произошедшего устанавливаются.
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