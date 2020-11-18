При нападении на автосалон пострадали люди

Ночью 17 ноября злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону автоалона на улице Эдирне в городе Арнавуткей к востоку от Стамбула, передает РИА ФАН. На шум выбежали владелец магазина и его друг. Они получили огнестрельные ранения. По словам очевидцев, злоумышленник семь раз стрелял по торговой точке и пострадавшим, после чего скрылся с места происшествия. Он объявлен в розыск. Раненых доставили в больницу.
Популярные темы форума
Как сказать маме что у меня уже было?
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Почему женщины сейчас доминируют?
Форум
Фигурное катание женщины
Парень и девушка должны постоянно видеться?