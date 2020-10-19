Медведь распугал посетителей ТЦ в Японии

Посетителей крупного торгового центра в городе Каге в префектуре Исикава в регионе Тюбу на острове Хонсю в Японии распугал медведь, передает Life.ru. Животное забрело в здание, а затем исчезло без следа. Найти его пытались и по камерам наблюдения, и при помощи дрона с установленном на нем камерой. Здание оцеплено. Жителей окрестных домов просят соблюдать осторожность.