Банда слесарей обчистила банковские ячейки на 162 миллиона

В Москве полицейские задержали в столице членов банды, которые делали дубликаты ключей от банковских ячеек и похищали оттуда крупные суммы в разной валюте. "В Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках по местам их проживания изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей", – цитирует МВД России сайт "Подмосковье сегодня".
Выяснилось, что банда состояла из жителей Свердловской области. Они арендовали несколько ячеек по поддельным документам, а когда сотрудник банка выходил из депозитария, с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего делали дубликаты. "Установлены обстоятельства двух хищений. Предварительная сумма ущерба превысила 2,6 миллиона долларов (более 162 миллионов рублей)", – добавили в ведомстве.
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Удочка или рыба
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае