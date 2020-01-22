"Вы клятву Гиппократа давали!": в Омске врач отказался сделать перевязку пенсионеру

В омской больнице дежурный врач, несмотря на просьбы, отказался сделать перевязку ноги пожилому пациенту. По факту случившегося проводится доследственная проверка, передает "Интерфакс".
Пенсионер устал от равнодушия медиков, позвонил своему сыну и попросил о помощи. Прибывший мужчина провел весь день в больнице, однако так и не смог договориться с врачами, сообщает "Комсомольская правда".
"Вы клятву Гиппократа давали! Зачем все это? Я к животным отношусь лучше, чем вы к людям", – обратился сын пациента к медикам. В итоге он сам перевязал ногу отцу, уточняет "Царьград".
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