Мертвого мужчину нашли в куче навоза в Новгородской области

Труп 43-летнего мужчины нашли в навозной куче на одной из ферм в Новгородской области. На теле есть признаки насильственной смерти, сообщает FlashNord.

Следователи считают, что смертельное ранение мужчина получил накануне. Предположительно, он повздорил с знакомым во время совместного распития спиртного. В результате тот нанес оппоненту удар ножом в шею. Чтобы замести следы, преступник спрятал труп в сарае. Возбуждено уголовное дело об убийстве.