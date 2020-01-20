Мертвого мужчину нашли в куче навоза в Новгородской области

Труп 43-летнего мужчины нашли в навозной куче на одной из ферм в Новгородской области. На теле есть признаки насильственной смерти, сообщает FlashNord.
Следователи считают, что смертельное ранение мужчина получил накануне. Предположительно, он повздорил с знакомым во время совместного распития спиртного. В результате тот нанес оппоненту удар ножом в шею. Чтобы замести следы, преступник спрятал труп в сарае. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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