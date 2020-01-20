Поезд врезался в легковушку в Подмосковье: двое погибших

Легковой автомобиль Kia минувшей ночью выехал на железнодорожные пути на трассе Москва – Рязань. В результате его сбил пассажирский поезд, сообщает телеканал "360".
Машинист пытался затормозить, но расстояние до машины было слишком маленьким. В иномарке находились водитель и пассажир – оба скончались. Движение поездов на участке было приостановлено. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Историк Соколов