Под Тюменью автобус с людьми столкнулся с краном и вылетел в кювет

Пассажирский автобус вылетел в кювет после столкновения с автокраном на федеральной трассе Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск. Пострадали два человека, сообщает телеканал "360". Причиной аварии стал неудачный обгон, на который пошел водитель крана.
В автобусе находились 25 пассажиров. 15 человек были осмотрены медиками на месте и продолжили движение на другом транспорте, одному потребовалась госпитализация.
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