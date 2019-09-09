Пассажир "Аэрофлота" умер во время полета

На борту самолета компании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы во Владивосток, скончался пассажир. По данным медиков, у него остановилось сердце, сообщает АГН "Москва".
Агентство уточняет, что инцидент произошел на рейсе СУ 1701. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Нижний Новгороде, когда мужчина почувствовал себя плохо. Но прибывшие на помощь в аэропорту медики не успели – пассажир скончался.
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