Под Тюменью медведь загрыз грибника

В Уватском районе Тюменской области правоохранители обнаружили тело мужчины с рваными ранами. По предварительным данным, серьезные повреждения ему нанес медведь.
Как сообщает URA.ru, мужчина отправился на озеро Кривое собирать ягоды и грибы. Он жил в охотничьем домике. Спустя некоторое время грибник перестал выходить на связь с близкими. Родственники обратились за помощью в полицию.
По факту случившегося проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства трагедии.
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