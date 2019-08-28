Почти 90 тысячам жителей Якутии отключили свет

Около 87 тысяч жителей Вилюйского и Верхневилюйского районов Якутии остались без света из-за поломки трансформатора, передает телеканал "360". Суммарная мощность составляет 21 мегаватт, уточняет RT.
Помимо частных домов, обесточены промышленные предприятия. Ведутся восстановительные работы, назвать сроки специалисты затрудняются.
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